Hospital de São Leopoldo abre novas instalações da emergência pediátrica

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, no Vale do Sinos, realizou a inauguração de um novo espaço físico da emergência pediátrica na segunda-feira (4). O prefeito Ary Vanazzi, juntamente com demais autoridades municipais e a direção da instituição, dentre outros, participaram da cerimônia.

Os pequenos pacientes que procuram atendimento no Hospital Centenário contam com um novo local, preparado para recebê-los. São 10 novos leitos, dois consultórios, duas observações e uma sala de atendimento especializado para crianças com transtorno do espectro autista. A vice-presidente de operações do hospital, Gisele da Rosa Vieira, apresentou a estrutura do espaço e destacou que, pela primeira vez, o Centenário passa a ter um espaço exclusivo, separado da emergência adulto, para atender as crianças já desde o acolhimento. "É um dia que fará parte da história deste hospital e desta cidade com um atendimento que passa a ser mais amplo, mais acolhedor e mais humanizado", afirmou.

A diretora de enfermagem, Fernanda Estrella, e a coordenadora da emergência pediátrica, Bárbara Rodrigues Roseno, entregaram uma placa e flores em agradecimento à empresa que doou a decoração do novo espaço. Ao final do ato, as autoridades conheceram as instalações.