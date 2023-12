Pelotas zera o déficit de médicos nas UBSs locais

A cidade de Pelotas, no Sul do Estado, recebeu oito médicos nesta segunda-feira (4), por meio do Programa Mais Médicos do governo federal. Com os novos profissionais, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município passam a ter professores que atuam em ambos os turnos, reduzindo por completo o déficit dos profissionais da área da Atenção Primária na cidade.

Conforme a secretária de Saúde, Roberta Paganini, com as novas contratações, o Programa Mais Médicos totaliza 45 profissionais nas UBSs do município, o que auxilia na organização dos turnos de atendimento nas Unidades.

"A partir de agora, as UBSs da zona rural terão médicos todos os dias, no horário de funcionamento das Unidades, algo que já ocorria na zona urbana. Isso reflete o trabalho feito pelo Município, junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde o fim de 2022, quando Pelotas apresentava carência de 26 profissionais", avaliou a secretária.

A pasta fará o remanejamento de profissionais para melhor atendimento à população e cumprimento com a obrigatoriedade dos médicos do programa em unidades vinculadas às equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Ao todo, dois médicos serão alocados na UBS Virgílio Costa, enquanto as UBSs Cordeiro de Farias, Corrientes, Colônia Z3, Guabiroba, Dunas e Laranjal serão contempladas com um em cada.