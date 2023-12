Campanha quer inibir esmolas nas ruas de Bento Gonçalves

Uma reunião com diversas entidades de Bento Gonçalves ocorreu, na semana passada, para debater sobre o ato de dar esmolas nas ruas da cidade. De acordo com integrantes que participaram do evento, incluindo a prefeitura, a ação pode acarretar na não utilização em benefício da pessoa, podendo manter o vício em álcool e outras drogas, deixando a pessoa mais vulnerável para questões de violência.

Durante a reunião, foram debatidos instrumentos que possibilitam aumentar o acesso às informações corretas. Dessa forma, a partir de janeiro de 2024 irá ser realizado um planejamento tendo como foco a conscientização sobre os malefícios de dar esmolas. Vão ser afixados cartazes em refeitórios das empresas, palestras em escolas, distribuição de flyers, com informações e contatos de como ajudar, entre outras ações.

"Nosso objetivo foi reunir as entidades para buscar ampliar esse trabalho já realizado para divulgação da rede de atendimento dessas pessoas e buscar formas de conscientizar as pessoas sobre o ato", destaca o secretário de Governo, Márcio Possamai.

O município tem, na Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, um trabalho que auxilia as pessoas em situação de rua, por meio do Serviço Especial de Abordagem Social e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ambos fazem parte de uma rede de serviços e benefícios socioassistenciais que oferecem encaminhamento para o mercado de trabalho, documentação, doação de agasalho, lugar para onde dormir, auxiliando a sair desta condição.

Através da abordagem, os profissionais buscam criar um vínculo de confiança, através da escuta qualificada realizada por equipe técnica, objetivando a reflexão, orientação e encaminhamentos conforme a realidade de cada caso, para a construção do processo de saída das ruas. A ideia é que a "Sinal Vermelho para a Esmola e Sinal Verde para a Cidadania", que trata sobre o tema, seja ampliada no próximo ano.