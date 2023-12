Organização da Festa da Uva 2024 busca ampliar a venda de espaços

A Festa Nacional da Uva, realizada em Caxias do Sul, aspira comercializar os últimos espaços para expositores ainda na primeira quinzena de dezembro. Para a 34ª edição do evento já foi vendida 60% da área disponível, ou seja, 190 espaços vendidos e reservados. O setor mais procurado é o de alimentação, incluindo a Praça de Alimentação e quiosques, que são, tradicionalmente, os primeiros a serem ocupados.

O evento conta com aproximadamente 160 espaços a serem ocupados, com tamanhos que variam de 9m² a 30m², divididos pelos três setores disponíveis no Parque da Festa da Uva: Centro de Eventos, Pavilhão 1 e Pavilhão 2. O valor foi mantido o mesmo desde o início da comercialização, a partir de R$ 650,00 por metro quadrado. Ainda, em algumas áreas, é possível customizar o espaço de acordo com a necessidade do expositor.

De acordo com o presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto, apesar da comercialização dos espaços para expositores ser possível até 31 de janeiro, a previsão é ampliar a venda na reta final de 2023. "É a oportunidade de participar da maior e mais diversificada feira do Sul do país, com um público estimado de 600 mil visitantes", aponta.

Interessados podem entrar em contato com a empresa Exposul, responsável pela venda dos espaços, pelo e-mail [email protected] . Ainda, há atendimento presencial no escritório junto ao Centro de Eventos da Festa da Uva, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

A 34ª edição da Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 15 de fevereiro a 3 de março de 2024, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Com o tema "Caminhos e Lugares", o evento faz parte das comemorações dos 150 anos da chegada dos italianos à Serra gaúcha.