Estoque de leite materno é baixo em Bento Gonçalves

O Banco de Leite Humano Ama, do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves, entrou em alerta em função da diminuição dos estoques de leite materno. Atualmente, pouco mais de 24.818 litros estão disponíveis para utilização. O volume é capaz de alimentar os bebês da UTI Neonatal do Hospital Tacchini pelos próximos 13 dias.

A diminuição do estoque nos últimos dias se deu em função do aumento da quantidade de leite necessária para atender integralmente a todos os bebês da UTI Neonatal e, principalmente, pela queda no número de doadoras. Atualmente, o Ama Tacchini não possui nenhuma doadora regular em Bento Gonçalves. Todas as doações vêm de municípios vizinhos.

"A doação de leite não é permanente. Por mais vontade que tenha a mãe, as doações são feitas até que a doadora tenha um excedente de leite, mas ao longo do tempo, a produção se normaliza e elas deixam de doar. Nós precisamos renovar nossa lista de doadoras com frequência. Quando as doações são baixas e nosso estoque não atende 15 dias das necessidades dos bebês internados na UTI Neonatal, ligamos o alerta", descreve a nutricionista do Banco de Leite Ama Tacchini, Graziela Zortéa.

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite e as doações podem ser feitas sem que a mãe precise sair de casa. Para contribuir ou para buscar mais informações a respeito do Banco de Leite Humano Ama Tacchini, basta entrar em contato pelo telefone (54) 3055-0303