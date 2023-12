Santa Maria lança edital para obra do memorial da Boate Kiss

A Prefeitura de Santa Maria, em conjunto com a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), publicou, nesta segunda-feira (4), edital para a construção do Memorial às Vítimas da Boate Kiss no local onde funcionava a casa noturna em Santa Maria (rua dos Andradas, 1.925, Centro). A abertura de envelopes ocorrerá em 5 de janeiro. A obra está orçada em R$ 5.4 milhões.

A busca pelo Memorial às Vítimas da Boate Kiss ocorre desde 2013, ano em que aconteceu o incêndio na casa noturna e resultou em 242 mortes e em mais de 600 feridos. O projeto arquitetônico foi escolhido por meio de concurso nacional aberto de arquitetura, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) do Rio Grande do Sul em 2018. A proposta escolhida por unanimidade pelo júri como vencedora foi a do arquiteto Felipe Zene Motta, da empresa Motta e Zene Engenharia e Arquitetura, de São Paulo, que prevê um jardim naturalista circular de flores e um auditório. A sua volta, haverá 242 pilares de madeira, cada um representando uma vítima da tragédia.

"O projeto escolhido foi o que melhor atendeu a visão da associação. Tem um jardim muito bonito para que o espaço também seja um lugar de paz e contemplação. Esse memorial tem uma importância muito grande, pois, além de trazer a memória do que aconteceu na tragédia, e a história dos nossos jovens, nossos filhos, ele é um marco para a prevenção. Digo isso porque sempre levantamos essa bandeira da prevenção para que tragédias como a da Boate Kiss não se repitam", complementa o presidente do conselho da AVTSM, Flávio Silva.

O projeto possui 383,65 metros quadrados de área total construída distribuída em um único pavimento e inclui sala de escritório, sala multiuso, auditório, banheiros masculino e feminino, acessos ao auditório, depósito, área técnica, varanda e jardim. O prazo para entrega, a contar da assinatura da ordem de serviço, é de 240 dias

"Queremos que este memorial seja para a cidade um abrigo de vida para quem ficou e de memória de quem se foi. Uma maneira de ressignificar, abraçar um espaço que até então é feito de dor. Por se constituir um direito à preservação da memória cultural de uma cicatriz na história da cidade, o memorial se configura como um tema relevante, de valor histórico. Uma cidade é produto de todas as histórias que nela se cristalizam, assim como suas arquiteturas refletem os acontecimentos e o movimento através do tempo", considera a secretária de Cultura de Santa Maria, Rose Carneiro. A pasta é responsável pela licitação.