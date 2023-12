Centro de eventos deve ser aberto este mês em Bento Gonçalves

O Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, iniciou as atividade em modelo soft opening, começando pelo hotel. O novo empreendimento abre com a bandeira Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs, gerando 40 empregos diretos. A estrutura contará, ainda, com um complexo de eventos, que entrará em operação em dezembro e, na sequência, o mall de compras, vinho e gastronomia. Com um investimento de mais de R$ 100 milhões, a VJ&J Empreendimentos, responsável pelo projeto, incorporação e comercialização, já trabalha em seu plano de expansão na Serra gaúcha.

Com localização privilegiada, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, o local conta com uma infraestrutura completa. O conjunto de serviços ganha o charme de um boulevard inspirado na Toscana, cercado por restaurantes, bar de vinhos, lojas, um bosque com uma capela ecumênica e um Centro de Eventos que pode receber mais de 5 mil pessoas de forma simultânea. Com agenda aberta para eventos, o empreendimento oferece diversos espaços para eventos, todos tecnológicos e eficientes com sistema de troca de ar a cada 15 minutos.

Para o CEO da Prime Hotelaria e diretor da VJ&J Empreendimentos, Leandro Carpes, o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos inaugura um ambicioso projeto que embarca como propósito a geração de estruturas modernas e completas para a região. "Criamos o empreendimento para ser o lugar onde as pessoas possam encontrar o melhor de si mesmas. Redescobrimos a história, as paisagens, os saberes, sabores e aromas, para que todos possam viver o Vale dos Vinhedos. E fizemos tudo isso de forma envolvente, apoiados no respeito e valorização da cultura local", destaca.

O projeto, orçado inicialmente em R$ 85 milhões, superou os R$ 100 milhões diante de diversos investimentos inseridos ao plano inicial, como a construção de um novo trevo de acesso na BR-470, além de áreas de parada de ônibus e carros, rooftops e coworking e uma estação de tratamento de efluentes