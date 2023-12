Univates sedia eventos de ensino superior em Lajeado

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) inicia na próxima quarta (6), quinta (7) e sexta (8), o IX Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic), o VIII Seminário Nacional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o III Seminário Nacional do Programa de Residência Pedagógica. O objetivo dos eventos, que já contam com mais de 7 mil inscritos, é promover um espaço de diálogo entre professores da educação básica e professores do ensino superior, licenciados, pesquisadores, pós-graduandos e autoridades do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Pela primeira vez, a Capes terá um estande no Enalic.

De acordo com Cristiane Antonia Hauschild Johann, uma das docentes que coordena o Enalic, o número de inscritos superou as expectativas: "Optamos por realizar um evento presencial com transmissão ao vivo para atrair mais participantes (cerca de 5,5 mil pessoas irão acompanhar a programação de forma on-line). Estamos muito felizes com isso, pois entendemos que o Vale do Taquari precisa da energia do Enalic para seguir firme no processo de reconstrução após as cheias que o atingiram", comenta a professora.

Uma mesa-redonda sobre práticas restaurativas na escola, minicursos e oficinas e o painel "Transformando a Educação: Experiências Inovadoras no Pibid e Residência Pedagógica" estão entre as atividades previstas para os três dias de evento. No site do Enalic (enalic.com.br) é possível conferir a programação completa.