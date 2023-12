Produtores de Estrela atingidos por chuvas receberão fertilizantes

A prefeitura de Estrela firmou um convênio com o governo do Estado para viabilizar a correção do solo junto às propriedades rurais da agricultura familiar que foram atingidas pelas enchentes. Até o próximo dia 11 de dezembro, os produtores precisam ir até a Secretaria Municipal de Agricultura e fazer a inscrição no programa. Ao todo, serão destinados quase R$ 700 mil para compra de fertilizantes para o melhoramento da terra pós-enchente.

De acordo com o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, o município do Vale do Taquari precisa ter um olhar atento também aos produtores rurais, pois as enchentes prejudicaram muito a agricultura, nas propriedades em que a água avançou sobre as lavouras. "Esta parceria com o Estado é muito importante para dar condições à correção do solo e oportunizar que nossos agricultores retomem suas atividades sem o custo extra para o plantio depois das enchentes de setembro e novembro", salienta o chefe do Executivo.

Para isso, os agricultores das propriedades atingidas podem solicitar a inclusão no programa até a segunda-feira (11). O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Agricultura, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Para ter acesso é importante trazer os documentos pessoais, para a confirmação de dados junto à Agricultura.

Conforme o engenheiro agrônomo do escritório municipal da Emater/RS-Ascar, Álvaro Trierweiler, a correção do solo é um processo importante para que o plantio das próximas safras seja realizado. "Em algumas localidades, o solo praticamente foi lavado pelas enchentes. Todos os nutrientes e propriedades necessárias ao cultivo acabaram saindo. Esta parceria do governo do Estado com o município cumpre um papel fundamental para a qualidade e produtividade das nossas propriedades rurais", frisa.