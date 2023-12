Marcelino Ramos sedia etapa final de Brasileiro e Gaúcho de rally no fim de semana

O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade volta a se encontrar em etapa conjunta com o Gaúcho, nos dias 8 e 9 de dezembro, desta vez em um circuito turístico, na cidade de Marcelino Ramos, norte do RS. Será a última etapa do ano em ambas as competições e que vai definir os campeões em uma categoria no nacional e em todas no estadual.

Esta não é a primeira vez que a cidade recebe uma etapa do certame nacional - já havia sediado uma prova em 2021. O Rally Termas abre sua programação na sexta-feira, dia 8 de dezembro. Neste primeiro dia haverá reconhecimento das especiais pelos competidores, vistorias dos veículos de competição e também uma primeira prova do que promete ser o rally, com a realização de uma street stage, pequeno trecho percorrido pelos competidores em ritmo de prova, no centro da cidade de Marcelino Ramos.

Já o sábado (9) será marcado pela disputa da corrida em si, com nove especiais ao longo do dia. Entre as novidades estão roteiros inéditos pelo interior dos municípios de Marcelino Ramos e Viadutos. Todas as especiais serão em estradas de terra.

O prefeito, Vannei Mafissoni se mostra empolgado com a volta da competição ao município. "O entusiasmo de Marcelino Ramos ao receber mais uma etapa do rally gaúcho e brasileiro vai além da simples alegria. O evento não apenas dinamiza a economia local, mas também se torna um catalisador para promover a singularidade de nosso município e região, consolidando-os como destinos turísticos. A vibração das competições se traduz em oportunidades de negócios, atraindo visitantes e proporcionando uma experiência única, marcada pela emoção e pela descoberta das belezas locais", frisa.

O presidente da Associação Brasileira de Rally (ABRA), Leonardo Zettel, dise que, embora seja mérito dos vencedores, em qualquer corrida o público gosta mesmo é das disputas. "Mesmo que dois campeões já estejam estabelecidos, quem for acompanhar o Rally Termas pode respirar aliviado, afinal, não faltarão disputas acirradas", complementou.