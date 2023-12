Caxias do Sul teve 1,1 mil postos de trabalho criados em outubro

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou a Carta Mensal do Mercado Formal de Trabalho, referente ao mês de outubro, elaborada a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério da Economia. Conforme o levantamento foram registradas, aproximadamente, 7,3 mil admissões e 6,2 mil demissões em Caxias do Sul, resultando em um saldo positivo com 1.113 empregos formais, aumento de 0,69%.

O setor da indústria foi o que mais abriu empregos, com a criação de 545 vagas. Apenas o setor da agropecuária obteve saldo negativo de 19 - comércio, construção civil e serviços também estiveram com saldo positivo entre contratações e admissões.

No acumulado do ano foram abertos 4,8 mil postos formais de trabalho, aumento de 3,07%, sendo a maioria dos empregos na serviços, que criou 2.441 vagas no período. Nos últimos 12 meses foram criados 6.142 mil empregos na cidade, os principais setores que induziram esse resultado foram a indústria e os serviços, que tiveram 1.284 e 4.041 novos vínculos formais, respectivamente.