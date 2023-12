Gravataí vai construir complexo de saúde no Centro

O prefeito Luiz Zaffalon assinou na sexta-feira (1), a ordem de início para a construção do Complexo Municipal de Saúde Dr. Issao Ymay, que reunirá a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro e a nova Farmácia Municipal, onde também funcionará a Farmácia Estadual, em Gravataí. Com prazo de entrega de 12 meses, a estrutura ficará localizada na rua Carlos Linck, 55, no bairro Centro, em um ponto estratégico do município, com acesso facilitado para a população.

O complexo de saúde abrigará os dois prédios em uma área construída de quase 1,5 mil metros quadrados, sendo 570 metros quadrados para a nova unidade de saúde e 880 metros quadrados destinados para a nova Farmácia Municipal. O espaço receberá o nome do médico Dr. Issao Ymay, que dedicou cerca de 50 anos ao atendimento de saúde à população do município.

O investimento no complexo será de R$ 5,7 milhões. A estimativa é de que cerca de mil pessoas circulem diariamente pelo local. A obra da nova unidade de saúde faz parte do Qualifica Atenção Primária, programa do governo municipal que cuida da atenção básica à saúde. Até o fim do próximo ano, a prefeitura de Gravataí entregará dez novas unidades de saúde para a população - duas delas, as unidades de saúde Granville e Itatiaia, já foram entregues neste ano.

A nova Farmácia Municipal, por sua vez, está inserida no Avança Atenção Especializada, programa que objetiva aumentar e qualificar o acesso a procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como implantar soluções de inovação para o sistema público de saúde. Dentro desse planejamento, o prefeito Luiz Zaffalon inaugurou, há um mês, a nova sede do Centro de Referência às Vítimas de Violência Sexual - CRVVS, a fim de integrar as redes intersetoriais de enfrentamento da violência e da garantia de direitos e ofertar atenção integral em saúde.

"Se hoje conseguimos iniciar e concluir as obras em andamento, é por conta da responsabilidade fiscal adotada em nosso governo. Isso é o grande responsável por esses investimentos. Teremos estruturas adequadas e à altura do que a nossa população deseja e merece", destacou o prefeito Luiz Zaffalon, que ressaltou as entregas realizadas pelo Executivo recentemente em outras áreas, como educação e infraestrutura.

"Essa é uma estrutura muito esperada pela população, fruto de uma parceria muito importante com a Câmara de Vereadores e o governo do Estado. Essas novas estruturas representam um enorme ganho na área da saúde, tanto para quem atende quanto para quem é atendido", enfatizou o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca.