A segunda semana de obras na revitalização da Gare da Viação Férrea, em Santa Maria rendeu uma série de trabalhos executados interna e externamente na antiga estação de trem. Com a área cercada por tapumes, as equipes puderam se dedicar à execução do serviço. Até o momento, as telhas dos pavilhões 1 e 3 foram removidas e lavadas para serem recolocadas posteriormente. As telhas de fibrocimento do lanternim, onde ficam os vagões e uma locomotiva, também foram retiradas. Naquela área, alguns pilares metálicos foram lixados após a aplicação de um produto removedor de ferrugem,Ainda, estão sendo realizados testes do concreto para o piso final do lanternim e da plataforma de passageiros, que também já passou por limpeza. Internamente, uma rede elétrica provisória foi instalada para o uso das máquinas. Os trabalhos chegaram às paredes e aos pisos do pavilhão 1, onde azulejos e pisos cerâmicos foram removidos dos banheiros.