Complexo esportivo é inaugurado em escola de Caxias do Sul

A manhã de sexta-feira (1º) foi de festa para a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti, em Caxias do Sul. A instituição, que é uma das referências da zona norte de Caxias do Sul recebeu oficialmente a entrega de uma nova estrutura e equipamentos esportivos. E também conheceu alguns dos estudantes cujo destaque acadêmico faz o nome da escola brilhar para muito além dos muros no bairro Santa Fé, onde são atendidos atualmente 482 estudantes.

O conjunto de uma nova quadra poliesportiva coberta, uma pista atlética, uma quadra de vôlei de areia - estas duas estruturas em particular, construídas graças à retomada de uma área pública que já pertencia originalmente à instituição e vinha sendo ocupada irregularmente - e um parquinho foram entregues, com um investimento total de R$ 983.6 mil.

O investimento contemplou ampliação da escola, com novo piso da quadra e cobertura em estrutura pré-moldada e telhamento metálico; execução de canalização e conexão à rede municipal da galeria de drenagem subterrânea da principal rede do bairro - obra que adequou a rede externa e resolveu definitivamente o problema de alagamentos frequentes que atormentava a região; novo sistema de drenagem da edificação, adequado ao uso atual.

"As obras se realizam quando temos a capacidade de unir forças. E foi o que aconteceu aqui. A responsabilidade é muito grande quando se lida com um público, como o que temos na Educação, aqui em Caxias do Sul, de 50 mil pessoas, que poucos municípios no Estado têm população equivalente. Cada Real investido nos permite avançar o eixo civilizatório e nos tornarmos melhores enquanto sociedade", afirmou a prefeita em exercício Paula Ioris.

A cerimônia, que teve tanto de solene quanto de festiva, também foi marcada pelos depoimentos de um grupo de estudantes, uma apresentação musical e o reconhecimento público aos alunos e alunas cujo destaque nas atividades acadêmicas ajudaram a levar o nome da Ilda Barazzetti para muito além da própria escola. Foram chamados para aplausos os estudantes com ilustrações incluídas na Cartilha de Educação Antirracista do Núcleo Qualificar a Educação para as Relações Étnico-Raciais.