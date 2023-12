Hospital de Faxinal do Soturno recebe aditivo contratual e vai ampliar a oferta de cirurgias bariátricas

A titular da secretaria estadual da Saúde, Arita Bergmann, assinou) um aditivo ao contrato da pasta com o Hospital São Roque, de Faxinal do Soturno. A principal novidade do aditivo é um aporte de R$ 1,6 milhão anual a mais para atenção ao paciente com sobrepeso e obesidade de alta complexidade.

O acréscimo permitirá 180 cirurgias bariátricas por ano no hospital, além de outros procedimentos relacionados para toda a linha de cuidado. O valor total do contrato supera R$ 25,5 milhões anuais, sendo R$ 9,5 milhões em incentivos estaduais.

"O São Roque é um importante prestador de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) que temos no interior, destacando-se na área de oftalmologia. Agora, é também o primeiro hospital a ter a cirurgia bariátrica habilitada pelo SUS na Região Central do Estado", destacou Arita.

"É uma conquista para o hospital e um orgulho para a cidade de Faxinal do Soturno", ressaltou o presidente do Hospital São Roque, Roberto Cervo Melão, que participou de forma on-line do ato de assinatura.

O Hospital São Roque possuiu 78 leitos, sendo 65 disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, recebe incentivos estaduais para leitos de UTI e ambulatórios para atendimentos.