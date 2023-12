Feirão de empregos em Imbé encaminha 286 candidatos às empresas

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o 1° Feirão de Empregos de Imbé foi um sucesso. É o que dizem os dados consolidados pela pasta na semana passada. O evento criado pela prefeitura, por meio do Sine de Imbé e com apoio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), encaminhou 286 pessoas para as mais de 400 vagas de emprego ofertadas. O número representa o preenchimento de aproximadamente 68% das vagas inicialmente disponibilizadas.

Conforme o coordenador do Sine de Imbé, Calvino Ferreira, mesmo com o mau tempo - o evento ocorreu no dia 18 de novembro diversas pessoas compareceram à sede do Sine e se candidataram a uma das vagas oportunizadas pelas diversas empresas instaladas na cidade, nos mais variados segmentos.

"Muitas gente saiu com uma vaga de emprego garantida e, assim, poderão auxiliar na renda familiar. Esta ação foi uma articulação inédita proposta pelo nosso governo que permitiu que empresas que buscam por profissionais se aproximassem, de maneira gratuita, de trabalhadores que buscavam oportunidades de emprego em diversas áreas", destaca o prefeito Ique Vedovato.