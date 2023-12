Teutônia Moto Fest terá quinta edição lançada em dezembro

A 5ª edição do Teutônia Moto Fest será lançada dia 9 de dezembro, na TeutoBier A programação completa do evento será divulgada durante o evento neste dia, com shows das bandas Apple e Acústico Mescla. O lançamento, que inicia às 13h e irá até 21h terá entrada gratuita e promoção de chopp da cervejaria.

A 5ª edição da Teutônia Moto Fest já tem suas datas definidas. O evento terá uma novidade para 2024, a realização em dois finais de semana: dias 17 e 18 e dias 24 e 25 de fevereiro, no Pavilhão Multiuso do Centro Administrativo de Teutônia. O encontro de motociclistas é considerado um dos maiores do Rio Grande do Sul e, a expectativa é de um grande público nos quatro dias de evento, ultrapassando as edições anteriores, com mais de 10.000 motociclistas presentes e um público total de 25.000 pessoas.

"Estamos preparando uma programação muito legal. Temos um compromisso cada vez maior de realizar um evento com qualidade e segurança. Recebemos, a cada edição, cada vez mais motociclistas de outras cidades e estados. Na edição 2023, tivemos moto-grupos de São Paulo e do Uruguai nos prestigiando, além, claro, dos milhares de representantes do Rio Grande do Sul. Dia 9 apresentaremos as novidades da programação de 2024, que mais uma vez contará com o apoio da prefeitura, sempre parceira na realização do evento. Venha conferir", destacou Juninho Martins, organizador do evento, que reforça o convite.