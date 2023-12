Pelotas lança projeto para facilitar a recuperação de animais pós-cirurgias

Projeto voltado ao bem-estar e à recuperação da saúde de animais idosos, com dor, em pós-operatório e que apresentam quadros crônicos, dentre outros, teve início nesta quinta-feira (30) no Canil Municipal de Pelotas. A iniciativa, intitulada "RecuperaCÃO", é fruto de parceria entre o município e o consultório Vida e Saúde, sem custos para a prefeitura, e está inserida na campanha Todo Caramelo é Doce. No primeiro dia de atividades, quatro cães passaram pela reabilitação.

O processo começará com os cães que são considerados casos mais graves, conforme explicou a diretora de Bem-estar Animal da Secretaria de Qualidade Ambiental, Camila Pereira. Todos possuem doenças crônicas e serão atendidos, semanalmente, às quintas-feiras. Apesar do nome, o projeto será estendido aos gatos do Gatil Municipal.

"Tudo gira em torno de possibilitar o bem-estar deles para que, mesmo estando no Canil, possam ter uma qualidade de vida maior, por meio de técnica diferenciada combinada à medicação que a maioria faz uso. Além disso, conseguimos deixá-los prontos para adoção e para viver bem fora daqui", destacou Camila.