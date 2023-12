Troca de lâmpadas por LED chega a 11,8 mil pontos em Santa Cruz do Sul

Durante o mês de novembro, a Divisão de Iluminação Pública e Paradas de Ônibus da Secretaria de Obras e Infraestrutura, em Santa Cruz do Sul, ultrapassou a marca de 10 mil lâmpadas LED instaladas nos bairros, centro e interior - já são 11.857 unidades substituídas. Até então, foi feito um investimento de R$ 4.8 milhões. O objetivo da prefeitura é atingir a totalidade dos 22 mil pontos de iluminação do município com LED até o final de 2024.

Levantamento de novembro indica a instalação de 9.717 lâmpadas de led na zona urbana do município. Os trabalhos já foram finalizados nos bairros Beckenkamp, Goiás, Harmonia, Loteamento Viver Bem, Monte Verde, Rauber, Vale do Nazaré e Várzea, totalizando 1.105 lâmpadas led. Já pelo interior, o número de novas lâmpadas instaladas chega 1.092, distribuídas entre as localidades de Cerro Alegre Alto, Cerro Alegre Baixo, Monte Alverne, Pinheiral, Reseva dos Kroth, Rio Pardinho, São José da Reserva, Boa Vista, Linha Nova, Alto Paredão e São Martinho.

Para alcançar esse resultado, a pasta investiu na estruturação de um setor específico para o atendimento da demanda. A Divisão de Iluminação Pública e Paradas de Ônibus conta com oito equipes para cumprir essa missão - quatro atuam durante o dia, das 8h até 12h e das 13h até 17h, e as outras quatro equipes cumprem o horário da noite, das 17h até 21h e entre 21h30min e 1h30min, de segunda a sexta-feira.

A substituição de todas as luminárias de Santa Cruz do Sul por lâmpadas de led é vista pela, prefeita Helena Hermany, como um quesito fundamental na urbanização das cidades, com efeitos bem importantes na vida das comunidades. "Os trabalhadores e estudantes que precisam voltar para casa à noite necessitam de ruas com visibilidade para se deslocarem com tranquilidade", avalia.

Helena lembra que ruas bem iluminadas são indispensáveis para que os cidadãos possam desfrutar da cidade integralmente, garantindo ainda mais segurança à população. "A boa iluminação é também um apoio à segurança pública, contribuindo para inibir o cometimento de atos criminosos e de vandalismo", considera.