Santo Ângelo terá espetáculo com projeção em dois prédios históricos

O Ministério da Cultura aprovou projeto apresentado pela Organização Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, para a criação de um espetáculo de projeção mapeada a ser apresentado diariamente na fachada da Catedral Angelopolitana e no prédio da antiga Prefeitura, que sediará o Museu Histórico das Missões, em Santo Ângelo. A organização é presidida pelo ex-prefeito de São Miguel das Missões, Mário Nascimento. A iniciativa integra o chamado Grande Projeto Missões, que trabalha questões que envolvem o turismo regional e prevê o uso de avançada tecnologia de projeção mapeada.

O investimento previsto é de R$ 5.7 milhões, com captação por meio da Lei Rouanet até 31 de dezembro deste ano. A projeção deverá contar com 30 minutos e áudio disponível em português, espanhol e inglês. As imagens terão qualidade 4k, versando sobre a história das Missões e o período jesuítico-guarani.

O projeto prevê ainda a apresentação de espetáculo com a mesma tecnologia nas ruínas de São Miguel das Missões. A ideia é ter uma apresentação em Santo Ângelo abordando a história dos 30 povos missioneiros e focar na vida cotidiana das reduções e nas experiências do período na versão a ser apresentada nas ruínas, tornando as duas atrações complementares.