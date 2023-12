Centro Clínico da UCS faz ação no sábado voltada à prevenção do câncer de pele na população

O Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (Ceclin UCS) realiza, no sábado (2), uma ação de prevenção e diagnóstico da doença. Serão disponibilizadas à comunidade 100 consultas com dermatologistas, das 9h às 15h. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada dos pacientes, que devem portar documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esta será a quarta edição da campanha que o Ceclin realiza inspirada no Dezembro Laranja. O objetivo é alertar, informar e conscientizar a população sobre os riscos dos tumores de pele, que são evidenciados com a chegada do verão. Os atendimentos são prestados por médicos da seccional gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD-RS), acompanhados de alunos do curso de Medicina da UCS e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Ceclin, além de uma equipe multidisciplinar com profissionais de diferentes especialidades da medicina. Para os casos de suspeita de câncer de pele serão realizadas também biópsias.

O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no Brasil, representando cerca de 30% de todos os casos diagnosticados no país. No entanto, quando detectado precocemente, as chances de cura são significativamente maiores. A campanha Dezembro Laranja tem como objetivo educar a população sobre a prevenção e o autocuidado, enfatizando a importância do uso de protetor solar, roupas adequadas e a realização de exames dermatológicos regulares.