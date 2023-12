Centro de acolhimento estadual para idosos é aberto em Caxias do Sul

Ocorreu esta semana a cerimônia de entrega do Recanto da Compaixão Frei Salvador, em Caxias do Sul. Localizado em um antigo prédio público desativado, o centro de acolhimento irá beneficiar 125 idosos em situação de vulnerabilidade social. A recuperação do prédio foi possível graças ao financiamento de R$ 4 milhões, por meio do Programa de Incentivo à Inclusão e Promoção Social, o Pró-Social.

Vinculado ao Departamento de Inclusão Socioprodutiva da Secretaria de Assistência Social (SAS), o programa financia projetos de assistência social apresentados por entidades e aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social, disponibilizando incentivo fiscal às empresas que se envolvem na ação desenvolvida. O titular da SAS, Beto Fantinel, participou do evento e destacou que o envelhecimento da população é um desafio a ser enfrentado com a ampliação de políticas públicas e do cuidado com a população idosa.

"Não nos preparamos para o envelhecimento como um fenômeno que cresce progressivamente no Estado. Trabalhamos, agora, por uma construção coletiva de novas políticas públicas adequadas ao atendimento da nossa população idosa", afirmou. Ele também valorizou a participação da sociedade civil nas ações. "Quando vemos essas organizações sociais, como essa entidade, que contribuem para tornar o Estado mais acolhedor e mais justo; isso nos enche de esperança", acrescentou.

Coordenador do projeto e da organização não governamental Mão Amiga, que será responsável pela gestão do espaço, Frei Jaime Bottega informou que, em breve, os primeiros idosos já estarão acolhidos no local. Ele homenageou a equipe do Pró-Social que completa 21 anos em 29 de novembro e agradeceu às empresas que colaboraram para a recuperação do prédio.