Festival de Cerveja e Gastronomia é lançado em Igrejinha

Foi lançado, nesta semana, Festival de Cerveja e Gastronomia de Igrejinha. Programado para ocorrer em março, o evento tem a proposta de oferecer uma experiência diferenciada aos visitantes. Estão confirmadas 12 cervejarias, que oferecerão variados estilos da bebida, e 11 espaços gastronômicos, com pratos que atendem variados estilos de paladar.

O evento terá como atração principal o show do cantor Armandinho. Quem também sobe ao palco do evento é a banda Rainha Musical e o músico Carlinhos Carneiro celebrando 25 anos de Bidê ou Balde. Ao todo, variados estilos estão contemplados na programação, entre atrações regionais e nacionais. A programação completa ainda será divulgada.

O evento é feito a muitas mãos, com entidades, patrocinadores, voluntários e poder público que tornam possível a sua realização. O presidente da Associação de Cervejeiros de Igrejinha (Acervai), Edemar Pavan, registra que cada um é peça fundamental para o sucesso deste evento que, a cada ano, se supera em proporcionar a melhor experiência ao público. "Em 2024 teremos a presença de mais de 12 cervejarias, com um total de mais de 100 torneiras, garantindo que todos possam degustar as melhores cervejas artesanais. Queremos oferecer não apenas uma experiência, mas uma verdadeira jornada de sabores", pontua.

A importância das parcerias é endossada pela presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade do Vale do Paranhana, Natália Debarba, entidade responsável pela parte gastronômica e que é isso que torna o evento grandioso. "Ao pensar na edição de 2024, nossa meta é proporcionar um evento dinâmico e atrativo para todos os públicos. Queremos que cada momento seja uma experiência única, repleta de surpresas e memórias inesquecíveis. Teremos 11 espaços gastronômicos que vão satisfazer todos os paladares, com opções deliciosas que farão desta edição não apenas um evento, mas uma verdadeira festa para os sentidos", explica a líder da entidade.