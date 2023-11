Iniciativa em Santa Clara do Sul promove a criação de primeira cooperativa escolar

Em assembleia geral ordinária no hall da EMEF Frei Henrique de Coimbra, foi fundada a primeira cooperativa escolar de Santa Clara do Sul, denominada de FREICCOP. Entre os objetivos estão o desenvolvimento do empreendedorismo, da inclusão social, da educação financeira e do exercício da liderança nos estudantes.

De acordo com a diretora Michele Beatriz Wickert, que liderou a iniciativa junto com o professor Felipe Gustavo Kuhn, a cooperativa escolar é uma associação de estudantes com finalidade educativa, podendo desenvolver atividades sociais e culturais em benefício dos associados. Michele explica que o pontapé inicial do projeto foi no começo do ano letivo de 2023, quando a escola foi convidada pela Sicredi Integração RS/MG para participar do Programa Cooperativas Escolares, o qual tem o intuito de ampliar oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes