Passo Fundo passa a disponibilizar o Tudo Fácil Empresas

A adesão de Passo Fundo ao Tudo Fácil Empresas foi aprovada pela Câmara de Vereadores esta semana. Trata-se de uma plataforma disponibilizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, lançada em 2021, coordenada pelo DescomplicaRS, JucisRS e Sebrae RS, que vai auxiliar os empreendedores locais.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, a plataforma torna um fluxo que já é simplificado em uma maneira de abrir empresas com atividades de baixo risco de forma gratuita, totalmente automática, ágil, fácil e sem burocracia. "É justamente neste intuito de simplificação e desburocratização que, a Prefeitura vem apostando em uma série de medidas para o fomento ao desenvolvimento econômico do município de Passo Fundo", salienta.

Oliveira aponta que o convênio pretende simplificar os registros, regularizar empresas e negócios, objetivando implantar um sistema integrado que permitirá a abertura, alteração e fechamento de empresa por meio da simplificação e redução de burocracia. "A implementação do Tudo Fácil Empresas, pretende dar seguimento à política de desenvolvimento contribuindo para a construção de um ambiente de negócios favorável, em especial para empresas que exerçam atividades exclusivamente de baixo risco, de acordo com a Tabela de Classificação do Grau de Riscos das Atividades Econômicas", frisa.

As empresas que se encaixam na descrição, estarão dispensadas de licenciamentos pelos órgãos municipais, tais como licença ambiental e sanitário, com exceção do Alvará de Localização e Funcionamento, bem como ficarão isentas do pagamento da taxa para a expedição do Alvará de Localização e Funcionamento. A fiscalização municipal poderá realizar inspeções a qualquer momento ou requisitar a apresentação de documentos, para verificar a observância legal do atendimento da atividade.

A ideia da ferramenta é disponibilizar o acesso de 10 soluções para os empresários, com resolução em 10 minutos. Criado há dois anos, o Tudo Fácil Empresas é visto como forma de descomplicar a abertura de novos negócios nas localidades, além de ajudar na descentralização dos serviços estaduais para plataformas online, uma maneira de agilizar a resposta.