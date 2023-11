Festival de rock terá 15 horas de música em Veranópolis

No sábado (2), Veranópolis será o ponto de encontro dos amantes do rock and roll na Serra gaúcha. A 11ª edição do Medi in Rock promete agitar o público durante as mais de 15 horas de música ao vivo no Parque de Eventos - CTG Rincão da Roça Reúna. A partir das 9h os portões abrirão com direito a acampamento gratuito, gastronomia variada, cervejas artesanais e playground. Os ingressos estão à venda em pontos físicos e online, pelo Ingresso Nacional, a partir de R$ 60,00.

A Orquestra de Sopros de Veranópolis, regida pelo Maestro Dirceu Andrioli, abre o festival, às 13h30, com um espetáculo voltado aos clássicos do rock. Outra atração da casa, a banda Cadoz sobre ao palco às 15h para interpretar os verdadeiros anos do rock nacional da década de 1980. De Garibaldi, a Destilaria Corleone, se apresentará às 16h30 com o tributo à lendária Lynyrd Skynyrd. A partir das 18h, funk rock, punk, rock alternativo, rap rock e rock psicodélico serão apresentados pela banda Guerrilla, de Veranópolis, em um tributo à banda americana Red Hot Chili Peppers.

Quem é fã do Bon Jovi não pode perder o show da Bon Jovi Tributo RS, de Veranópolis, às 19h30, que tocará clássicos da banda americana que está em atividade há 30 anos. Na sequência, às 21h, a caxiense Jack Band sobe ao palco para homenagear a banda britânica Queen.

Para quem curte heavy metal, a partir das 22h30, tem Garage Inc, de Caxias do Sul, que prestará tributo ao Metallica. Na virada de sábado para domingo será a vez da atração principal, Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco, vocalista da banda Ultramen, interpretar músicas do pai da soul music brasileira. Às 2h de domingo, a banda Púrpura, de Bento Gonçalves, homenageará o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne. E para fechar a 11ª edição do Medi in Rock, clássicos do Nirvana serão interpretados pela banda Bleach, de Porto Alegre.

O Medi in Rock nasceu em 2010, no bairro Medianeira, em Veranópolis, como um festival de salão. O nome Medi é uma abreviação do nome do bairro onde teve origem. Na primeira edição, cerca de 600 pessoas se reuniram para assistir às performances de 10 bandas locais. Do segundo ao quinto ano, o Medi in Rock ganhou ares de competição, com os artistas disputando com bandas regionais em diversas categorias.