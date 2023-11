Gravataí implementa o IPTU digital para contribuintes em 2024

Com a expectativa de gerar economia de até R$ 500 mil por ano, a prefeitura de Gravataí está lançando o IPTU Digital. A partir da sexta-feira (1), os contribuintes poderão se cadastrar para receber as guias de pagamento por e-mail, agilizando o recebimento e reduzindo gastos da administração com impressão e remessa pelos Correios.

Como forma de transição para o novo modelo, todos contribuintes receberão a guia impressa do IPTU 2024. Quem tem um e-mail válido cadastrado junto à Secretaria Municipal da Fazenda também receberá o carnê digital. Bastará optar por qualquer uma das formas de pagamento. A partir do IPTU 2025, quem aderir ao recebimento por e-mail receberá apenas o carnê digital.

A expectativa do secretário municipal da Fazenda, Davi Severgnini, é de que o IPTU Digital conquiste a adesão de 80% dos contribuintes de Gravataí em até cinco anos, o que permitirá aprimorar o desempenho da arrecadação tributária. A cada ano, são emitidos 116 mil carnês. "O IPTU Digital é bom para todo mundo porque representa mais agilidade, comodidade, sustentabilidade e economia. Quase todos têm acesso à internet para pegar a guia e pagar sem a necessidade de imprimir ou esperar a chegada pelo correio. Com isso, a prefeitura tem menos custos e pode direcionar os recursos poupados para ações que melhoram a vida do cidadão", avalia o prefeito Luiz Zaffalon.

Quem optar pela alternativa mais sustentável a partir do próximo ano deve acessar o site da prefeitura (gravataí.rs.gov.br) e depois, no alto, clicar na aba "Autoatendimento". Basta selecionar o serviço IPTU Digital e preencher os dados solicitados, incluindo uma conta de e-mail. A partir disso, o contribuinte receberá por e-mail as guias de pagamento à vista e parcelado, além dos demonstrativos de lançamento do IPTU.