Enchente causa prejuízos nas lavouras em Arroio do Meio

A secretaria de Agricultura e a Emater/RS-Ascar apresentaram o relatório das perdas no setor primário ocasionadas pela enchente entre os dias 18 e 19 de novembro, em Arroio do Meio. Os prejuízos nas lavouras do município chegam a marca de R$ 8,9 milhões. A maior perda estimada é na produção do milho, que teve 725 hectares devastados, sendo 700 de silagem e 25 de grãos.

A produção de soja foi a segunda mais afetada, com prejuízo em 100 hectares. Além disso, foram registradas perdas em pastagens anuais, pastagens permanente e pastagens de verão. Também houve perdas no pré-secado, na produção leiteira, suinocultura e avicultura. Os dados mostram ainda que as perdas foram mais expressivas do que na enchente de setembro em todas as localidades.