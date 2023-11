Ao custo de R$ 1 milhão, hospital de Taquari terá mais 10 leitos para atender pacientes na hemodiálise

O prefeito em exercício de Taquari, Ramon Silva, entregou, no Hospital São José, o projeto de engenharia das salas de hemodiálise. Serão 250 metros quadrados de construção de 10 leitos para hemodiálise, no valor estimado, preliminarmente, de R$ 1 milhão apenas com a infraestrutura.

O projeto foi recebido pelos diretores da instituição, Vinícius Lange e Etiene Marques. Ele será encaminhado ao setor de vigilância sanitária da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) para avaliação e solicitação de possíveis adequações ao projeto. "Essa é uma fase importante no desenvolvimento do hospital e no desenvolvimento de Taquari", disse Ramon, que estava acompanhado do coordenador do setor de planejamento Henrique Labres.

O anúncio da construção das salas ocorreu em agosto, pelo prefeito André Brito, durante a assinatura do termo de adequação ao contrato de programa de concessão do saneamento básico com a Aegea, empresa que assumiu o controle da Corsan. Na ocasião, o prefeito disse que parte do recurso repassado ao município a título de exploração dos serviços será destinado ao Hospital São José, para a construção da ala de hemodiálise. Brito falou sobre as dificuldades que os pacientes enfrentam ao ter que se deslocar para outros municípios para fazer o tratamento.