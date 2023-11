Apeme inaugura centro de inovação em Garibaldi

A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) inaugurou, nesta terça-feira (28) seu Centro de Inovação. O evento contou com a presença de autoridades, convidados e imprensa. A estrutura fica na sala ao lado da sede da Apeme, na rua Heitor Mazzini, 122, no centro de Garibaldi.

O Apeme Colab contará com apoio de empresas âncora - instituições como cooperativas ou empresas de grande porte que acreditam no projeto e neste espaço podem trocar ideias e partilhar conhecimentos, de uma forma mais próxima e contínua, com as empresas residentes que estão iniciando e se desenvolvendo. Além do município de Garibaldi, já estão confirmadas como âncoras a Cooperativa Vinícola Garibaldi e a Sicredi Serrana.

"A criação de um ecossistema de inovação em Garibaldi e região é um projeto que abraça um caminho sem volta, em que se faz necessário entendermos e acolhermos a presença da tecnologia e da inovação em todas as rotinas e processos sempre pensando de que forma ela pode contribuir para o avanço das empresas e das comunidades. O nosso Centro de Inovação materializa esse ecossistema, sendo um local físico para atuação empresarial, encontros, trocas e avanços", detalha a presidente da Apeme, Rosana Debiasi.

O Apeme Colab Centro de Inovação conta com 325m² de área. O espaço conta com ambiente coworking, salas de reuniões de diferentes tamanhos, espaço de convivência e descanso, salas empresariais e sala de vídeo. Todo espaço pode ser adaptado para eventos. O projeto foi pensado prevendo a expansão para mais posições de trabalho, tanto no térreo quanto no mezanino.

O espaço oferece aos colaboradores das empresas residentes e usuários do coworking internet de alta velocidade, ar-condicionado, impressora, copa, mesa com conectividade e armários individuais. Além da estrutura oferecida, as empresas selecionadas para o Apeme Colab receberão orientações e mentorias de especialistas em diversas áreas, poderão se conectar com outras empresas e empreendedores, terão horários flexíveis e acesso a produtos Sebrae.