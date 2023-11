Obra para melhorar o trânsito em direção ao Distrito Industrial de Santa Rosa deve ser entregue em janeiro

A prefeitura de Santa Rosa está realizando uma obra de ligação entre o bairro São Francisco e o Distrito Industrial Felipe Straich. O projeto contempla diversas melhorias na infraestrutura e já está 65% concluído. Mais de R$ 6 milhões estão sendo investidos no local, em uma área de 2,5 quilômetros de extensão.

Essa é considerada uma importante ação que oportuniza um novo trajeto de acesso, não só para o distrito e o bairro, mas para o desenvolvimento de Santa Rosa. Atualmente, uma das pistas do distrito está com a pavimentação concluída e a segunda está com a base finalizada. Na sequência, vão ser executados o meio-fio e o asfalto no local.

O prefeito Anderson Mantei, destacou que as melhorias vão contribuir para que Santa Rosa continue avançando e se desenvolvendo, "Esta é uma das grandes obras que estamos realizando. Nosso trabalho tem como base a qualidade de vida e o desenvolvimento, e temos certeza que essa melhoria vai proporcionar uma infraestrutura ainda melhor para a população que necessita desse trajeto para ir trabalhar no distrito, como acesso para a cidade ou para quem mora no local", disse.

As próximas etapas da obra são os serviços de pavimentação asfáltica da segunda via da avenida Industrial, conclusão da drenagem e terraplanagem da interligação com a rua Estanislau Kwiatkowski. Ao todo, estão sendo investidos no local, R$ 6.3 milhões, sendo R$ 2 milhões do Programa Pavimenta do Estado e o restante de recursos próprios do município. A obra deve ser finalizada em janeiro.