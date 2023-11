Caxias do Sul quer reduzir o ISSQN para mais segmentos de serviços

A exemplo de outros setores já beneficiados, como o de tecnologia, a prefeitura de Caxias do Sul encaminhou à Câmara de Vereadores dois projetos de lei que reduzem a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de dezenas de atividades. Serão beneficiados com a redução de 4% para 2% serviços de pesquisas e desenvolvimento, contratos de seguros, serviços aeroportuários, rodoviários, de assistência social e assessoria de imprensa, por exemplo.

Já com redução de 4% para 3% serão abrangidos serviços de hospedagem, entretenimento e competições esportivas, entre outros. A redução da carga tributária para o mínimo legal, no que diz respeito às atividades de pesquisa e desenvolvimento, é vista como mais uma etapa do processo que busca consolidar Caxias do Sul como cidade referência para a inovação e desenvolvimento de novos conhecimentos e novas tecnologias. Assim como a redução para outros serviços tem o objetivo de também fomentar a economia nesses setores.

"É um trabalho bem importante que o nosso pessoal da (Secretaria da) Receita está fazendo baseado na experiência que nós tivemos com o setor de informática, startup, nesse segmento a redução trouxe resultado muito positivo. Com a alíquota menor nós estamos arrecadando mais. Esse novo projeto também visa estender esta lógica para outros setores. Alguns nós conseguimos reduzir de 4% para 2% e outros de 4% para 3%, o que vai nos oportunizar, quem sabe ano que vem, reduzir um pouquinho mais para aqueles que vão ficar com 3%. É uma aposta que nós estamos fazendo para fomentar e desenvolver ainda mais essas atividades aqui em Caxias do Sul", argumenta o prefeito Adiló Didomenico.

Não serão abrangidas pela redução da alíquota as empresas que fazem parte do regime do Simples Nacional, porque possuem tributação por regramento próprio estabelecido na legislação federal. São, pelo menos, 15 segmentos de serviços que serão beneficiados. O texto da lei deve ser discutido pelos vereadores nos próximos dias.