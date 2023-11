Palmeira das Missões detalha plano para se tornar um polo de saúde

O auditório do campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi palco de uma reunião estratégica, que contou com líderes da região em um esforço conjunto para impulsionar a transformação da cidade em um polo regional de saúde. O encontro foi conduzido pelo prefeito Evandro Massing, o reitor da UFSM, Luciano Schuch, e o Prof. Luiz Anildo Anacleto da Silva.

Durante a reunião, as lideranças discutiram detalhadamente a proposta de implantação do curso de Medicina na cidade e outros cursos na área da saúde, visando fortalecer Palmeira das Missões como referência na prestação de serviços de saúde regional. O prefeito Evandro Massing enfatizou que a luta para alcançar esse objetivo é de toda a comunidade, destacando o histórico da cidade, que já conquistou o campus universitário da UFSM e o Hospital Público Regional.

"Palmeira das Missões tem um histórico de conquistas grandiosas, e agora a batalha para transformá-la em um polo de saúde regional é de todos nós. Contamos com o apoio e engajamento da comunidade para alcançarmos mais esse marco em nossa trajetória", ressaltou Massing. Luciano Schuch, reitor da UFSM, compartilhou informações sobre o andamento técnico da proposta de implantação, destacando que o maior desafio reside no âmbito político, uma vez que é necessário obter a aprovação do Ministério da Educação para a concretização do projeto.

Já Luiz Anildo Anacleto da Silva, diretor do campus e responsável pelo projeto, detalhou a abordagem do curso, que estará voltado para a atenção básica e saúde preventiva. Ele enfatizou a importância dessa iniciativa para promover uma abordagem integral à saúde na região. O próximo passo do projeto será uma reunião em Brasília, onde os líderes apresentarão ao governo federal os planos e a relevância do projeto para o desenvolvimento da saúde em Palmeira das Missões.

Na semana passada, o prefeito de Palmeira das Missões e o reitor da UFSM estiveram reunidos para discutir a viabilidade e os passos necessários para a implantação do curso de Medicina no campus da cidade. Luciano Schuch afirmou que, além da formação de médicos, a instituição de ensino poderia pensar em pleitos para outros cursos na área, como Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia, ampliando ainda mais as oportunidades de formação na região.