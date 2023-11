Hospitais do Alto Uruguai recebem R$ 4,6 milhões do Estado

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinaramuma portaria que estabelece o aporte extra de R$ 157,3 milhões aos hospitais gaúchos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O valor busca auxiliar os hospitais no pagamento do 13º salário aos funcionários.

Destes valores, R$ 4.6 milhões foram repassados para hospitais do Alto Uruguai.

As casas de saúde de Aratiba, Campinas do Sul, Erechim, Gaurama, Getúlio Vargas, Marcelino Ramos, Severiano de Almeida e de Viadutos foram os contemplados na região. Ao todo, serão contempladas 226 entidades. Serão aportados R$ 118,9 milhões para 204 hospitais filantrópicos e R$ 38,4 milhões para 22 hospitais públicos. O repasse possui caráter excepcional e será pago em parcela única. Para acessar os recursos, é necessário que a instituição seja participante do Programa Assistir.

Durante o ato, que ocorreu no Palácio Piratini, o governador comentou sobre a necessidade de manter o equilíbrio fiscal para garantir a capacidade de investimentos. "Só estamos tendo condições de fazer esse aporte porque recuperamos a capacidade financeira do Estado. Não podemos perder essa capacidade. Por isso, encaminhamos o projeto de recomposição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Não se trata de chantagem ou qualquer coisa do tipo, mas do futuro do Rio Grande e de investimentos em saúde, como esses, caso não façamos esse reajuste", afirmou.

Para o presidente da Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, os valores vem em ótima hora e irão auxiliar os hospitais nas obrigações de fim de ano. "Sabemos as dificuldades com que passam os hospitais, principalmente no fim de ano, para honrar todos seus compromissos. Mais uma vez o governo do RS se mostra sensível a estas questões. E como sempre com um olhar especial para o Alto Uruguai, que vem sendo uma tônica nos dois mandatos de Eduardo Leite", pontua Arruda.