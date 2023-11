Pelotas vai buscar recursos federais para o Pontal da Barra

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, reuniu-se com os moradores do Pontal da Barra para tratar sobre a estrada de acesso à localidade, danificada em decorrência das fortes chuvas que atingiram Pelotas e a região nos últimos meses. No encontro, a gestora municipal explicou a complexidade de manutenção da área, em razão do espaço ser considerado área de preservação ambiental, e anunciou que um projeto vem sendo desenvolvido para recuperação da estrada. A intervenção está avaliada em cerca de R$ 9 milhões, recursos que devem ser solicitados junto à Defesa Civil Nacional.

"Nós temos um projeto de engenharia bastante consistente e muito complexo, que já começou a ser feito e está avaliado em R$ 9 milhões. Vamos buscar esse recurso junto à Defesa Civil Nacional, para recompor a estrada de forma definitiva, a fim de evitar que, no futuro, aconteça outro momento como esse. Estamos vendo medidas paliativas que possam ligar a comunidade ao Laranjal", destacou a chefe do Executivo.

Para prestar atendimento à comunidade, o município irá intensificar os serviços assistenciais destinados ao Pontal. Além da entrega de cestas básicas, também serão direcionados à localidade os atendimentos de saúde e fornecimento de medicamentos. A fim de recuperar as aulas perdidas pelos alunos, a Secretaria de Educação e Desporto estuda as melhores alternativas de aproximar as escolas dos moradores. Os conteúdos disponibilizados em aula têm sido entregues aos estudantes que não podem comparecer nos educandários. Nova reunião envolvendo a 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) deve ser agendada para buscar resolutividade ao problema.