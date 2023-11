UCS e cooperativa Cootegal realizam concurso de moda

A tradicional parceria entre a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a indústria têxtil Cootegal apresenta os resultados do 22º Concurso UCS-Cootegal de Moda nesta quarta-feira (29). O evento ocorre a partir das 17h, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), entidade apoiadora da iniciativa por meio da Diretoria de Cultura e Educação.

A avaliação do júri, que premiará o vencedor com uma viagem nacional para aprimoramento na área de estudos ou a possibilidade de um estágio na Cooperativa Têxtil Galópolis, partirá da análise detalhada das peças e portfólios dos seis acadêmicos participantes, bem como da exposição de suas produções desenvolvidas em lã a partir da técnica de moulage com temas derivados de referências pessoais. O projeto integra as disciplinas Moulage Criativa e Criação em Design de Moda V, sob coordenação das professoras Adriana Conte e Gilda De Ross, com um processo que incluiu aulas expositivas, atividades práticas orientadas, diálogos problematizados, trabalhos em grupo e individuais e a construção de peças-piloto.

O grupo também visitou a Cootegal, que forneceu a matéria-prima utilizada nos projetos. Especializada na fabricação de fios e tecidos de lã mistos para usos em decoração, moda, calçados, entre outras aplicações, a Cootegal Tecidos tem mais de 120 anos de tradição. A experiência soma às atividades do curso de graduação em Moda da UCS que, com mais de 30 anos, mantém parcerias importantes para agregar à formação dos futuros profissionais do mercado. O evento desta quarta-feira é aberto ao público.

Criado pela estilista francesa Madeleine Vionnet, na década de 1930, o moulage é uma forma avançada de modelagem na qual o estilista desenvolve a criação da roupa ou molde no corpo de alguma pessoa ou manequim. A técnica permite ampliar possibilidades criativas e reduzir a margem de erros, aprimorando o caimento e o acabamento das peças de vestuário.