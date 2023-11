São Leopoldo deve confirmar rompimento com o IPE Saúde

Os titulares da Secretaria Geral de Governo, Nelson Spolaor, e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Rafael Forneck, de São Leopoldo, estiveram na sede do Ipê Saúde, em Porto Alegre, para uma reunião com a diretoria da instituição. A pauta do encontro foi o encerramento do convênio, solicitado pelos servidores devido ao aumento da alíquota, de 41% para mais de 65,20% dos salários. Caso o rompimento de fato ocorra, os servidores que desejarem poderão migrar para o plano optante, no qual a contribuição passa a ser calculada através de uma tabela fixa, que varia de acordo com a faixa etária.

Uma das preocupações dos servidores se dá em relação à transição dos modelos de convênio. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais Leopoldenses, Cris Mainardi, falou o rompimento. "Nós temos muitos servidores com problemas de saúde, que dependem do plano para realizarem tratamentos. Então não podemos encerrar o plano dessas pessoas e esperar o processo burocrático de um novo plano", explicou.

O diretor de Relacionamento com Segurados do Ipê Saúde, Paulo Ricardo Gnoatto, explicou que é possível realizar uma transição imediata dos planos, contanto que haja um prazo hábil para o recadastramento dos servidores. Para isso, a prefeitura se disponibilizou a organizar os dados junto aos funcionários que desejarem migrar para o plano optante e levá-los ao Ipê Saúde nas próximas semanas.

Spolaor explicou que é preciso agilidade no processo para que não haja prejuízos aos servidores. "Nós precisamos da garantia jurídica de que essa transição aconteça rapidamente. Temos que comunicar os servidores sobre a data do fim do plano atual, que está prevista para 15 de janeiro, e deixar muito claro os parâmetros do plano optante, para que todos possam decidir e não ter dúvidas em relação a isso", esclareceu.

Caso concretizado o fim do convênio junto à Prefeitura, os servidores do plano optante passarão a contribuir com um valor fixo a ser pago através de boleto bancário, não mais descontado em folha. O valor irá variar entre R$ 126,53 e R$ 759,04, de acordo com a faixa etária.