Desconto no IPTU pode chegar a 25% em Novo Hamburgo

A Prefeitura de Novo Hamburgo apresentou duas novidades no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024. A primeira cota única terá desconto de 20% para pagamento até dia 2 de janeiro de 2024, podendo chegar a 25% para o bom pagador, ou seja, imóveis com Habite-se Total e sem débitos em dívida ativa (que têm direito a 5% de desconto no imposto tanto à vista quanto no parcelamento).

Já a segunda oportunidade de pagamento à vista dará 10% de desconto para pagamento até dia 25 de janeiro de 2024, subindo a 15% para o bom pagador. Até este ano, havia apenas uma oportunidade de cota única: 15% de desconto para pagamento até dia 25 de janeiro (ou 20% para o bom pagador).

Os carnês (já com as duas opções de cota única) começarão a ser entregues mais cedo, a partir do dia 4 de dezembro, sendo que, a partir desse data, o contribuinte já poderá retirar a guia de pagamento diretamente. O boleto, inclusive, terá como opção o pagamento via código de barras ou Pix. Para quem optou pelo IPTU Digital será enviado um link ao e-mail informado para acessar o boleto de pagamento do IPTU 2024 e também o demonstrativo de cálculo do imposto.

Um levantamento da Secretaria Municipal da Fazenda apontou que quase metade dos contribuintes pagou o IPTU este ano em cota única, que venceu no dia 25 de janeiro. Foram 58.769 contribuintes que optaram pelo pagamento à vista, ou 46,91% do total de carnês emitidos. "Este foi o maior percentual de adesão à cota única já registrada pelo município", disse o secretário municipal da Fazenda, Betinho dos Reis.

A Fazenda também está desenvolvendo o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que dá desconto de 100% nos juros e nas multas de mora. Nesse caso, o programa beneficia quem está com débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro do ano passado. Esta é a última semana de adesão ao Refis, que deve ser feita até o dia 30 de novembro.