Prefeitura e sindicato discutem piso do magistério em Gravataí

A prefeitura de Gravataí, em reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Gravataí, nesta segunda-feira (27), retomou a negociação para tratar do pagamento do piso salarial nacional aos níveis da carreira do magistério da rede municipal. Durante a conversa, identificou-se um ponto de convergência entre o município e a entidade, a partir do qual poderá ser proposto um Projeto de Lei substitutivo ao encaminhado à Câmara de Vereadores.

O texto em pauta no Legislativo prevê a revogação de dispositivos de duas leis municipais, que determinam que seja concedido a professores de todos os níveis da carreira o mesmo reajuste dado a quem ganha o piso, o que tem um custo estimado de R$ 60 milhões entre servidores ativos e inativos e acaba por inviabilizar financeiramente o atendimento do piso e a manutenção de outros serviços públicos. Dessa forma, as negociações continuam na tarde da terça-feira (28), às 14h.

A prefeitura afirma que aplica cerca de 30% do orçamento em educação, embora a Constituição estipule o mínimo de 25%. Isso é necessário porque os recursos federais não são suficientes para cobrir todas as despesas do setor. Dados da Secretaria Municipal de Educação mostram que a receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) recebida até outubro foi de R$ 164,5 milhões, frente a despesas totais de R$ 174,3 milhões.

Neste ano, o Poder Executivo já teve de aportar R$ 11,6 milhões na educação. No cenário atual, o município afirma não ter condições de bancar o efeito cascata provocado a partir do pagamento do piso. Por mais merecedores que os professores sejam, a questão é meramente financeira. O cálculo é de que haveria um impacto de 10% a mais.