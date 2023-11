Prefeitura retoma área de antigo campus da Ulbra em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria sancionou a lei que viabiliza o retorno da área hoje utilizada pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) à União caso a instituição de ensino deixe de atuar no local, na BR-287, no distrito de Boca do Monte. A lei, de autoria do Poder Executivo, dispõe também sobre a utilização do terreno para a instalação de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar).

"A cidade deu um passo importantíssimo para a vinda do IFFar ao Município. O caminho está sendo pavimentado e o que coube ao Executivo e ao Legislativo foi feito. Temos agora uma área garantida para o novo campus, algo que vai trazer muitos benefícios a nossa população", disse o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que acompanhou a homologação da lei, realizada no começo da tarde desta segunda-feira (27).

O projeto havia sido apresentado à Câmara de Vereadores em outubro, uma atitude que colocou Santa Maria à frente na disputa pelo campus, decisão que caberá ao Ministério da Educação. Conforme a reitora do IFFar, Nídia Heringer, a instituição virá para trazer novas oportunidades para quem quer ingressar em um curso técnico: "Planejamos ofertar eixos formativos que vão atender a demanda da comunidade. Um processo que vai ser construído de forma colaborativa futuramente. A intenção é somar e não disputar com as demais instituições que já oferecem cursos técnicos", disse.

A área construída, ou seja, os prédios, será uma questão tratada diretamente entre Ulbra e Ministério da Educação, que deve indenizá-los pela construção. Com 85 salas de aula e auditório para 400 pessoas, a previsão do IFFar é de que 1,4 mil alunos possam ser atendidos. Para tal, haveria a contratação de 70 professores e 45 técnico-administrativos em educação.