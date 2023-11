Iniciada a obra de nova sede do Ceacat, em Taquari

O prefeito André Brito assinou a ordem de início da obra de construção do prédio do Centro Especial de Amparo à Criança e ao Adolescente de Taquari (Ceacat). O valor do investimento é de R$ 749,1 mil, com recursos próprios. Uma empresa de Tabaí será a responsável pela obra.

O prédio será construído na avenida Ceci Leite Costa, ao lado da delegacia de Polícia, no bairro Santo Antônio. "O projeto atende às necessidades dos abrigados. Além disso, ficará ao lado da delegacia, que vai dar mais segurança e em frente ao Parque Nardy de Farias Alvim, que poderá ser utilizado para as atividades esportivas e de lazer", destaca o prefeito. O espaço terá cozinha, refeitório, área de estudos, área administrativa, área de convivência, recepção, quartos, entre outros.

O prazo para conclusão das obras, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço, é de 240 dias. Na contagem do prazo deverão ser excluídos os dias de chuvas e os impraticáveis, atestados pela fiscalização do município e registrados no diário de obras, que deverá ficar à disposição desde a instalação do canteiro de obras até a conclusão da obra.

A Ceacat é uma casa de abrigo para crianças e adolescentes que estão em situação de risco, mantida pelo poder público municipal. Iniciou as atividades nos anos de 1990, como Fundação de Amparo à Criança e ao Adolescentes (Fundacat). Tem por finalidade oferecer abrigo, amparo, assistência, proteção, educação, orientação e tratamento às crianças e adolescentes com histórico de violência, bem como desenvolver ações que visem a prevenção da violência à crianças e adolescentes.