Empresários anunciam investimentos para a cidade de Estrela

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito de Estrela, Elmar Schneider fez o anúncio de três projetos de relevância na área empresarial e industrial. O chefe do Executivo estrelense celebrou a intenção de instalação da empresa STW Soluções em Automação no município e, ao mesmo tempo, confirmou incentivos para esta, como também da perspectiva de permanência e ampliação das produções das empresas Capsexpress e Adhesive Label em áreas industriais do município. Os projetos vão agora para aprovação da Câmara dos Vereadores.

A empresa STW Soluções em Automação LTDA atua há 17 anos em mais de 15 segmentos na área de automação industrial, fabricando peças e softwares usados na linha de montagem de outras indústrias. Atualmente, a empresa tem uma planta em Lajeado. A STW está com um projeto de expansão da sua planta fabril e de linhas de produção, agregando mais tecnologia e inovação aos serviços prestados. A instalação se dará no complexo 386 Business Park, paralelo à BR-386.

Por sua vez, a empresa Capsexpress, voltada a suplementos alimentares, ingressou, através do empresário Wagner Calheirana com pedido de incentivo para doação de área junto ao Distrito Industrial, no bairro Novo Paraíso. Com mais de 15 anos de experiências no mercado, a empresa emprega 70 pessoas, e a estrutura da fábrica necessita de uma ampliação para seguir neste caminho. Os empresários projetam, em 10 anos, um faturamento na casa dos R$ 62,4 milhões e projeção de chegar a 250 posto de trabalho diretos. A empresa foi uma das atingidas pela cheia de setembro deste ano com perdas e prejuízos, o que fez levantar a discussão da sua ampliação e permanência em Estrela, agora consolidada.

Já a empresa Adhesive Label (antiga Suppry Etiquetas) faz uma projeção de, em 10 anos, ter um faturamento anual na casa dos R$ 72.4 milhões e dobrar os atuais mais de 20 postos de trabalho, e agora em sede própria. Para seguir nesta meta, o empresário Mauro Luiz Kirst ingressou com pedido de incentivo para doação de área de 3.000 metros quadrados junto ao Minidistrito Industrial do município, no bairro Boa União, sendo que sua atual área impede a ampliação e desencoraja investimentos sendo que foi amplamente danificada pelas recorrentes enchentes.

O chefe do Executivo ressaltou a importância dos anúncios no atual contexto e momento. "Quando a pauta é a empregabilidade e o ecossistema de inovação, vamos permanecer engajados na ampliação de oportunidades para nossos munícipes em um mundo de qualificação, tecnologia e oferta de mão de obra diversificada, como aqui está exemplificado por estas três empresas. Se faltou confiança do empresariado lá atrás, estamos a reconquistando", disse.