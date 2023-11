Acendimento das luzes marca início do Natal em Teutônia

O evento de Acendimento das Luzes e o Espetáculo Sons que Encantam deram início à programação do Natal em Teutônia, no fim de semana. O primeiro dos oito eventos natalinos que serão realizados nos diferentes bairros e localidades do interior atraiu centenas de famílias que prestigiaram o tão esperado acendimento das luzes de Natal. Nos demais eventos também haverá programação cultural e artística, com chegada do Papai Noel.

O evento uniu as atrações que ocorreriam na mesma data, no bairro Canabarro, concentrando o público em torno da prefeitura, no quadrante do relógio das Flores. No final, houve a chegada do Papai Noel, que recepcionou as crianças na Casinha localizada no Centro Cívico. A participação do Bom Velhinho nos eventos do Natal que Canta e Encanta ocorre em parceria com a empresa American Nutrients. Na prefeitura, o Papai Noel irá atender nos dias 26 de novembro, e dias 03, 16 e 23 de dezembro.

Neste ano, a novidade do passeio gratuito com o Trenzinho do Sicredi, que passará pelo Centro Administrativo, entre os dos 14 e 18 de dezembro, no turno da noite, das 18h00 às 22h30, para a comunidade em geral. O embarque será na sede da Cooperativa no bairro Languiru, seguindo até o Centro Administrativo. Na sexta-feira, dia 15 de dezembro, a saída será do bairro Canabarro. Durante o dia, o passeio será para as crianças das escolas.

Durante a solenidade também ocorreu a entrega dos certificados dos alunos do projeto Teutônia Cultural, que participam das aulas de música, como conclusão do 1º ano de aprendizado, assim como para seus professores, que se empenharam muito durante o ano de 2023. A iniciativa foi do coordenador do projeto de música, Lucas Eduardo Grave.