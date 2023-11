Impulsa Ijuí quer criar ecossistema de inovação

O município de Ijuí deu um importante passo na sua trajetória de desenvolvimento econômico e tecnológico com o lançamento do ecossistema de inovação Impulsa Ijuí e a apresentação do projeto de lei de inovação. A audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores, serviu para que a sociedade pudesse tirar suas dúvidas e contribuir com sugestões para a lei.

Segundo Euclides Spies, Gestor de Políticas Públicas do Sebrae, o projeto de lei, que vem sendo trabalhado desde 2022, por meio do programa Cidade Empreendedora, cria mecanismos como incentivos fiscais, fundo de inovação e sandbox regulatório para fomentar a inovação no município.

Posterior a audiência pública que discutiu a lei de inovação foi realizado o lançamento do Impulsa Ijuí, ecossistema que reúne entidades públicas, privadas e do terceiro setor, tem como foco produzir soluções para duas áreas importantes da região: saúde e agronegócio. O prefeito Andrei Cossetin destacou que iniciativas como estas são fundamentais para projetar o nome do município para além das fronteiras, colocando-o no cenário nacional da inovação.

Segundo o gestor de inovação do Sebrae, Cássio Eduardo Fridriczewski, a união entre as entidades é um dos pontos fortes do projeto do ecossistema. A convergência de várias visões em torno de uma ideia comum — desenvolver a inovação — fortalece e dá respaldo ao projeto, criando um ambiente propício para o crescimento econômico sustentável.

O Impulsa Ijuí surge como um marco significativo na busca pela diversificação econômica e no estímulo à criatividade e ao empreendedorismo local. Com ações concretas alinhadas a um plano estratégico, o município busca se posicionar como referência em inovação, contribuindo não apenas para o desenvolvimento local, mas também para a construção de um ambiente inovador no âmbito regional.