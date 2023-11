Ponte no interior de Pelotas é reconstruída e tem trânsito liberado

A ponte Hartleben, na divisa entre o 3º e o 7º distritos, Cerrito Alegre e Quilombo, na estrada Santa Isabel em Pelotas foi totalmente refeita pelo município e entregue ao uso da comunidade, pelo vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz. Todo o material é novo. Foram colocadas 25 vigas e utilizados 312 tirantes de madeira na construção do lastro e dos trilhos. A obra demandou o emprego de 80 quilos de pregos.

"O trânsito está liberado na ponte toda nova. É resultado de uma obra importante, que demandou tempo, mas de extrema relevância e utilidade para a comunidade. A ponte Hartleben é considerada grande e alta para os padrões da zona rural. Tem 30 metros de comprimento e seis metros de altura", explica o vice-prefeito e secretário, diretamente do local.

A ponte Hartleben é utilizada por veículos particulares, transporte escolar, além do escoamento das produções leiteira e agrícola. As obras foram executadas pela equipe do Departamento de Pontes da SDR, com acompanhamento do engenheiro civil Antônio Vianna.