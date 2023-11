Canoas é mais uma cidade a ser contemplada pelo Minha Casa, Minha Vida

A cidade de Canoas está entre os 23 municípios do Rio Grande do Sul contemplados na implementação do novo Minha Casa Minha Vida (MCMV), programa habitacional que oferece subsídios e taxas de juros reduzidas para tornar mais acessível a aquisição de moradias populares. Nessa primeira etapa, o município será contemplado com 400 unidades habitacionais, que serão divididas em dois residenciais nos bairros Rio Branco e Niterói.

A prefeitura tem firmado parcerias com os governos federal e estadual para construir moradias populares. A primeira seleção de propostas para o novo MCMV é direcionada à faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários mínimos (ou R$ 2.640,00 em valores atuais).

O município conta com um cadastro de demandas habitacionais. Dessa forma, é importante que a população mantenha o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, um dos critérios de seleção. Canoas, por meio de programas habitacionais, já entregou aproximadamente 6,2 mil unidades habitacionais, distribuídas em todos os quadrantes da cidade. O último empreendimento entregue pelo MCMV foi o Residencial Santa Fé, localizado no bairro Olaria, que teve suas obras iniciadas em fevereiro de 2018 e foi entregue em junho de 2021.