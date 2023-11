Primeiro mês de programa para recuperação de dívidas faz prefeitura de Santa Maria arrecadar R$ 9 milhões

A prefeitura de Santa Maria negociou mais de R$ 9 milhões em dívidas e atendeu mais de 3,7 mil contribuintes no primeiro mês de operação do Programa de Recuperação Fiscal de Santa Maria (Refis SM). A iniciativa teve início no dia 23 de outubro e segue até o dia 22 de dezembro, oportunizando aos contribuintes a regularização de dívidas com o município decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, de créditos municipais, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Dentre as vantagens do Refis SM,estão a anistia de 100% das multas e dos juros moratórios de dívidas de qualquer valor para quem optar pelo pagamento à vista (com prazo máximo de pagamento até o dia 22 de dezembro). Para pagamento parcelado, o requerente terá anistia de 80% das multas e dos juros para pagamentos em, no máximo, 18 parcelas. O programa também prevê desconto e parcelamento de honorários advocatícios em débitos ajuizados.

Do total de dívidas negociadas, foram R$ 7.7 milhões negociados à vista e R$ 1.328 milhão negociados a prazo. Nesse primeiro mês de Refis, 3.709 pessoas foram atendidas presencialmente, e mais de 5,3 mil guias de pagamento foram geradas. Conforme dados da Secretaria de Finanças, a cada 10 dívidas negociadas pelo Refis SM, oito são relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A expectativa da pasta é chegar na marca dos R$ 16 milhões em negociações até o encerramento do programa.