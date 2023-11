Hospital de Igrejinha vai ganhar novo ambulatório oftalmológico

O Hospital Bom Pastor, de Igrejinha, contará com ambulatório de especialidade na área de oftalmologia, com tratamento de glaucoma e realização de cirurgias oftalmológicas. Para viabilizar o atendimento, foi assinado, na sexta-feira (24), um contrato entre a Secretaria da Saúde e o hospital, que garante repasse extra de R$ 840 mil por ano. Os atendimentos, a partir de encaminhamentos da rede básica de saúde, devem começar nesta semana.

O ambulatório de oftalmologia atenderá todos os municípios da 6ª região de saúde: Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Taquara e Três Coroas. O tratamento de glaucoma e a oftalmologia de alta complexidade estarão disponíveis para os mesmos municípios e também para Araricá, Nova Hartz e Sapiranga, que pertencem à 7ª região.

O contrato tem valor total de R$ 17,6 milhões anuais, dos quais R$ 5,7 milhões são de recursos do Estado para a prestação de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição de saúde também recebeu R$ 297 mil de um outro programa estadual, voltado para cirurgias. O hospital tem 71 leitos, sendo 51 pelo SUS.

"Temos serviços e hospitais ampliando serviços em todo o Rio Grande do Sul, mas faltava ter a alta complexidade e o ambulatório de glaucoma para a região", destacou a titular da Saúde, Arita Bergmann. Na região, o Estado também reforçou os serviços de saúde com a alta complexidade em traumato-ortopedia em Parobé e a ampliação da oncologia em Taquara.

"A alta complexidade em oftalmologia e o tratamento de glaucoma chegando à região são duas grandes notícias, pois não possuíamos esses serviços, ou tínhamos um acesso muito limitado", ressalta o diretor-geral do Hospital Bom Pastor, João Schmitt. Na avaliação do prefeito de Igrejinha e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), Leandro Horlle, o governo do Estado tem sido sensível às demandas e a saúde deu um salto de qualidade na região na última década.

Os serviços contratados pela pasta estadual da Saúde incluem partos e nascimentos (252), cirurgia bucomaxilofacial de média complexidade (552), do aparelho de visão alta complexidade (24) e consultas com cirurgião dentista (4.248), oftalmologista (7.944) e otorrinolaringologista (3.024). O total de investimentos anuais do governo estadual na instituição do Vale do Paranhana é de R$ 5,7 milhões.