Centro de Fisioterapia de Imbé ganha espaço para crianças

O Centro de Fisioterapia de Imbé iniciou o atendimento de fisioterapia pediátrica em sala apropriada aos pequenos. No local são realizados atendimentos individuais e personalizados para cada criança, em todas as áreas de tratamento, como neurológica e respiratória. A fisioterapeuta responsável é Karoline Feliciano.

Conforme a coordenadora do centro, Roqueli Matos, ao todo 12 crianças são atendidas no local, através de um planejamento personalizado e individual. Um dos exemplos de tratamentos realizado no Centro de Fisioterapia é o atraso no desenvolvimento motor e infecções respiratórias como a bronquiolite.

"Montamos este espaço destinado às crianças para lhes dar um local mais alegre e tranquilo durante as seções de fisioterapia, para que sintam que estão em um momento descontraído enquanto se trata questões de mobilidade física", completa Roqueli.