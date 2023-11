Perdas no campo passam de R$ 30 milhões em Caxias

Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, feito esta semana, revela que as perdas ocasionadas pelas alterações climáticas na safra 2023 ultrapassam os R$30 milhões em Caxias do Sul. O município vem sofrendo com o excesso de chuvas desde setembro e enfrentou ainda um agravamento em novembro. Em pontos isolados, também se verificaram a ocorrência de chuva de granizo e vendavais. Somente com as precipitações ocorridas neste mês, foram registrados prejuízos de R$20.622.022,50.

"A situação é muito preocupante e o cenário se apresenta muito difícil, em função dos fatores climáticos. O maior impacto, no nosso caso, está sendo no cronograma dos plantios. Muita gente terá de plantar fora de época, o que possivelmente afetará a qualidade e a oferta dos produtos, o que, por fim, vai impactar no preço para o consumidor. O consumidor pagará mais caro, porque o produtor sofrerá com maiores custos, pelo plantio fora de época. Estamos sofrendo as consequências de um El Niño tremendamente atípico. O cultivo protegido pode ser uma boa alternativa, mas mesmo assim, não se aplica a todas as culturas e pode também ficar suscetível a ocorrências de alagamento, como a que enfrentamos aqui", explica o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto.

Já as perdas ocorridas anteriormente às chuvas de novembro foram calculadas em R$10 milhões. As principais culturas afetadas foram uva, maçã e hortaliças.

Na uva ocorreu abortamento floral, reduzindo o pegamento dos frutos, principalmente na variedade bordô. Também foi verificado maior incidência de doenças fúngicas em virtude da dificuldade de realizar os tratamentos fitossanitários. Em alguns pontos isolados também houve ocorrência de geada na fase de brotação, o que afetará a produção de uvas nesses locais.

O cultivo de maçã foi afetado pelo excesso de chuvas no período de floração, afetando o pegamento de frutos, e consequentemente o potencial produtivo. Muitos destes pomares também estavam sendo afetados pelas ondas de calor fora de época durante o inverno, reduzindo o acúmulo de horas de frio necessárias para a brotação das plantas.

Nas hortaliças foram verificadas perdas em diversas culturas, principalmente devido ao apodrecimento das plantas pelo excesso de chuva e crescimento reduzido pela falta de sol. Muitos agricultores também enfrentaram problemas para preparar o solo e tiveram que atrasar os plantios.